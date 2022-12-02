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Мюллер назвал полной катастрофой вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Немецкая команда покинула мировое первенство.
02 декабря 2022 17:32

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Коста-Рикой (4:2). Немецкой команде не хватило этой победы для выхода в плей-офф мирового первенства.

«Это абсолютная катастрофа. Нам невероятно горько. Есть чувство бессилия», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.

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