Мюллер назвал полной катастрофой вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Коста-Рикой (4:2). Немецкой команде не хватило этой победы для выхода в плей-офф мирового первенства.

«Это абсолютная катастрофа. Нам невероятно горько. Есть чувство бессилия», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.