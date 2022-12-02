Нападающий сборной Бельгии Лукаку отменил отпуск

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отменил отпуск, столкнувшись с серьезной критикой после вылета его команды с чемпионата мира, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, в ближайшее время форвард «Интера» вернется в расположение команды, где приступит к тренировкам, чтобы быть готовым к возобновлению сезона.

Лукаку подвергся серьезной критике после того как нереализовал четыре голевых момента в решающем матче со сборной Хорватии (0:0).

До чемпионата мира из-за проблем со здоровьем Лукаку сыграл только пять матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых стал автором двух голов и одной голевой передачи.