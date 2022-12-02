Селекционер ЦСКА Мовсесьян рассказал, что летом клуб потратил 5 млн евро на пять футболистов

Глава селекционной службы московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о приобретениях клуба в летнее трансферное окно.
«Примерно 1,3 миллиона был трансфер Виллиана Роши, Милан Гайич - свободный агент, свободный агент Роберто Мойзес, трансферы Виктора Мендеса и Саши Зделара. В общем, миллионов пять», - приводит слова функционера пресс-служба армейцев.
Добавим, что после 17 туров в чемпионате России команда Владимира Федотова располагается на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков.
В следующем матче красно-синие отправятся на выезд к «Сочи». Встреча состоится 5 марта 2023 года.
источник: ПФК ЦСКА