Уругвай побеждает Гану, а Португалия играет вничью с Южной Кореей после первого тайма на ЧМ-2022

Сегодня, 2 декабря, проходят матчи третьего тура в группе H на чемпионате мира-2022 в Катаре.

После первого тайма сборная Уругвая побеждает национальную команду Ганы (2:0). В составе латиноамериканцев дубль оформил Джорджиан де Арраскаэта (26-я и 36-я минуты). Примечательно, что африканцы на 21-й минуте не реализовали пенальти - с одиннадцатиметровой точки промахнулся Андре Айю.

В параллельной встрече Португалия и Южная Корея играют вничью - 1:1. У европейцев отличился Рикарду Орта (5-я), а азиаты ответили забитым мячом в исполнении Ен Вон Кима (27-я).