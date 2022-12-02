Турецкий комментатор был отстранен в перерыве матча чемпионата мира в Катаре

Турецкий комментатор Альпер Бакирджигил был снят во время работы на матче чемпионата мира Канада - Марокко (1:2).
После перерыва между таймами репортаж вел другой журналист.
Позже телеканал TRT, транслирующий игру объяснил, что санкции связаны с упоминанием экс-нападающего сборной Турции Хакана Шукюра, который после завершения спортивной карьеры занялся политикой и стал оппозиционером.
TRT уточнил, что помимо отстранения на матче и предупреждения никакого другого наказания для провинившегося комментатора не предусмотрено.
источник: «Советский спорт»