Турецкий комментатор был отстранен в перерыве матча чемпионата мира в Катаре

Турецкий комментатор Альпер Бакирджигил был снят во время работы на матче чемпионата мира Канада - Марокко (1:2).

После перерыва между таймами репортаж вел другой журналист.

Позже телеканал TRT, транслирующий игру объяснил, что санкции связаны с упоминанием экс-нападающего сборной Турции Хакана Шукюра, который после завершения спортивной карьеры занялся политикой и стал оппозиционером.

TRT уточнил, что помимо отстранения на матче и предупреждения никакого другого наказания для провинившегося комментатора не предусмотрено.