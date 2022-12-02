Сборная Уругвая победила Гану, обе команды вылетели с чемпионата мира в Катаре

Сборная Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Ганы со счетом 2:0.
За южноамериканцев дубль оформил Гиоргиан Де Арраскаета, забив на 26-й и 32-й минутах
Добавим, что африканский коллектив упустил возможность открыть счет: Андре Айю на 21-й минуте не переиграл с пенальти вратаря Серхио Роше.
Сборная Уругвая набрала 4 очка, но по количеству забитых мячей уступила Корее по количеству забитых мячей, став третье в группе Н. Команда Ганы с тремя очками ее замкнула.
Таким образом, обе команды покинули чемпионат мира в Катаре.
Чемпионат мира-2022
Группа Н
Гана - Уругвай - 0:2 (0:2)
Голы: Де Арраскаета, 26, 32
Нереализованный пенальти: Андре Айю (Гана), 21
источник: «Советский спорт»