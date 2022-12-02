Кейлор Навас раскритиковал отношение костариканских фанатов к национальной команде

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас дал комментарий после поражения от Германии (2:4) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 Голкипер раскритиковал отношение костариканских фанатов к национальной команде.

«Настоящий фанат футбола - это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.