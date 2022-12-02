Дани Алвес включен в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Камеруном на ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Бразилии и Камеруна определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус.

Камерун: Эпасси, Ву, Фай, Эбосс, Толо, Замбо-Ангисса, Кунде, Нгамале, Мбемо, Абубакар, Шупо-Мотинг.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 2 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем США Исмаилом Эльфатом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, после двух туров команда Тите с шестью очками располагается на первой позиции турнирной таблицы квартета G. Подопечные Ригобера Сонга находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.