Сборные Сербии и Швейцарии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Сербии и Швейцарии определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сербия: В. Милинокович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «974» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Фернандо Рапаллини. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, после двух туров команда Драгана Стойковича с одним очком располагается на четвертой позиции турнирной таблицы квартета G. Подопечные Мурата Якина находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.