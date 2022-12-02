Де Арраскаэта признан лучшим игроком матча Гана - Уругвай на ЧМ-2022

Сборная Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Ганы со счетом 2:0.
Пресс-служба ФИФА сообщила, что лучшим игроком встречи был признан хавбек южноамериканцев Хиорхьян де Арраскаэта, отметившийся двумя забитыми мячами.
Сборная Уругвая набрала 4 очка, но по количеству забитых мячей уступила Корее по количеству забитых мячей, став третье в группе Н. Команда Ганы с тремя очками ее замкнула.
Таким образом, обе команды покинули чемпионат мира в Катаре.
источник: ФИФА (FIFA)