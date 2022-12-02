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«Сказал ему заткнуться». Роналду - о конфликте с игроком сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

Азиатский футболист призывал португальца быстрее покинуть поле во время замены.
02 декабря 2022 22:00

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, чем был недоволен во время своей замены в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Южной Кореей (1:2).

«Корейский игрок сказал мне быстрее уходить, а я сказал ему заткнуться, потому что это не его полномочия. Об этом должен говорить судья», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Добавим, что команда Паулу Бенту с четырьмя очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы квартета H и вышли в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против первого места группы G.

Подопечные Фернанду Сантуша с шестью очками остановились на первой строчке и также пробились в плей-офф турнира, где встретятся со вторым местом квартета G.

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