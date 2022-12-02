Сторожук не прощался с футболистами «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как в команде реагируют на слухи об отставке главного тренера Александра Сторожука.

«Мы даже не обращали внимание на это. Просто настраивались и готовились к играм. Прощался ли Сторожук? Нет, эта тема даже не поднималась», - приводит слова Агкацева «Метарейтинг».

Напомним, что «Краснодар», набрав в 17 матчах 25 очков, занимает восьмое место в Российской премьер-лиге. Из-за чего ходят слухи, что клуб интересуется наставниками «Оренбурга» Марцелом Личкой и «Сочи» Вадимом Гараниным.