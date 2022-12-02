Сержиу Кошта посвятил победу над сборной Португалии всему народу Южной Кореи

Тренер сборной Кореи Сержиу Кошта дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Португалии (2:1).

«Мы очень счастливы, мы заслужили это всем, что сделали в этих трех играх. Мы посвящаем эту победу народу Кореи, который нас поддерживает», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что азиатская команда с четырьмя очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы квартета H и вышли в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против первого места группы G.

Европейцы с шестью очками остановились на первой строчке и также пробились в плей-офф турнира, где встретятся со вторым местом квартета G.