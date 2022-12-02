Вальверде - после победы над Ганой на ЧМ-2022: В прошлых матчах не сделали то, что должны были

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде дал комментарий после победы своей команды над Ганой (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. В итоге южноамериканцы не смогли пробиться в плей-офф мирового первенства.

«Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что должны были», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Сборная Уругвая набрала 4 очка, но по количеству забитых мячей уступила Корее, став третьей в группе Н. Команда Ганы с тремя очками ее замкнула.

Таким образом, обе команды покинули чемпионат мира в Катаре.