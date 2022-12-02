Сборная Сербии благодаря голам Митровича и Влаховича играет вничью со Швейцарией после первого тайма

В катарской Дохе завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии.

На гол лидера швейцарцев Шердана Шакири (20-я минута) сербы ответили мячами Александра Митровича (26) и Душана Влаховича (35), на что их соперник ответил голом Бреела Эмболо (44). Команды ушли на перерыв при счете 2:2.

Напомним, что перед началом третьего тура Швейария с тремя очками занимала второе место в группе, которую с одним очком в активе замыкала Сербия, уступающая Камеруну по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Бразилии благодаря двум победам гарантировала себе место в плей-офф.