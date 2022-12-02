Дани Алвес стал самым возрастным игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира

Защитник Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Футболист вышел в стартовом составе национальной команды на матч третьего тура групповой этапа чемпионата мира-2022 против Камеруна. Он появился на поле в возрасте 39 лет и 210 дней, побив Тьягу Силвы, который на мировом первенстве в Катаре появился на поле во встрече Бразилии с Сербией (2:0), когда ему было 38 лет и 63 дней.

Напомним, что встреча между командами проходит в эти минуты в Лусаиле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с представителем США Исмаилом Эльфатом.

К слову, после двух туров команда Тите с шестью очками располагается на первой позиции турнирной таблицы квартета G. Подопечные Ригобера Сонга находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.