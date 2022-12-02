Сборная Швейцарии вновь вышла вперед в матче с Сербией во втором тайме

Хавбек сборной Швейцарии Ремо Фройлер 48-й минуте забил третий гол в ворота Сербии в матче группового этапа чемпионата мира-2022.

В первом тайме на гол лидера швейцарцев Шердана Шакири (20-я минута) сербы ответили мячами Александра Митровича (26) и Душана Влаховича (35), на что их соперник ответил голом Бреела Эмболо (44).

Напомним, что перед началом третьего тура Швейария с тремя очками занимала второе место в группе, которую с одним очком в активе замыкала Сербия, уступающая Камеруну по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Бразилии благодаря двум победам гарантировала себе место в плей-офф.