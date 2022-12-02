Тертышный - о поражении от «Салавата Юлаева»: У нас есть проблески в игре

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

«Нам нужно играть получше в тех аспектах, в которых нам пока не достает, делать правильную работу. У нас есть проблески в игре», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Команда Виктора Козлова с 45 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина потерпели четвертое поражение кряду и находятся на десятой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» отправится на выезд к «Барысу», а «Трактор» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 4 декабря.