«Я давно ждал этого момента». Сон Хын Мин - о выходе сборной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Португалии (2:1). После этой встречи команда Паулу Бенту пробилась в плей-офф турнира.

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится. Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана, но мои товарищи по команде прикрывали меня», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Азиатская команда с четырьмя очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы квартета H и вышли в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против первого места группы G.

Европейцы с шестью очками остановились на первой строчке и также пробились в плей-офф турнира, где встретятся со вторым местом квартета G.