Сборная Швейцарии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Швейцарии оказалась сильнее национальной команды Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Красных крестоносцев».

В составе победителей отличились Джердан Шакири (20-я минута), Брель Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я).

«Белые орлы» ответили забитыми мячами в исполнении Александара Митровича (26-я) и Душана Влаховича (35-я).

Таким образом, команда Мурата Якина с шестью очками финишировала на втором месте турнирной таблицы квартета G и вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против Португалии.

Подопечные Драгана Стойковича с одним очком остановились на четвертой позиции и покидают турнир.