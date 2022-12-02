Гол Абубакара принес Камеруну победу над Бразилией на ЧМ-2022

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Камеруна обыграла команду Бразилии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу африканцев, в составе которых единственный мяч забил Венсан Абубакар в добавленное время. Примечательно, что через пару минут после этого он досрочно покинул поле, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Вместе с ней выступление продолжит команда Швейцарии, обыгравшая Сербию (3:2) и набравшая такое же количнство очков.

Камерунцы с четырьмя очками финишировали третьими, а сербы с одним очком - последними, четвертыми.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей, а Швейцария встретится с Португалией.

ЧМ-2022

Групповой этап, 3-й тур

Камерун - Бразилия - 1:0 (0:0)

Гол: Абубакар, 90.

Удаление: Абубакар, 90.