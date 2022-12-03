Модрич принял решение о своей дальнейшей карьере в сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Хорватии.

«Нет, я не покидаю национальную команду. Я чувствую, что в хорошей форме, чувствую себя очень хорошо и останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор.

Люди говорят, что я должен покинуть сборную и сосредоточиться на клубном футболе? Я не согласен», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, на ЧМ-2022 Хорватия вышла в плей-офф со второго места в группе и в 1/8 финала сыграет с командой Японии.

В текущем сезоне на клубном уровне Модрич провел 18 матчей, в которых забил пять мячей.