Мартинелли после поражения от Камеруна заявил, что Бразилии не нужно ничего менять в своей игре

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли оценил дал комментарий после поражения своей команды от Камеруна (0:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Не думаю, что нам нужно что-то менять. Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить!, - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Бразилия набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Вместе с ней выступление продолжит команда Швейцарии, обыгравшая Сербию (3:2) и набравшая такое же количнство очков.

Камерунцы с четырьмя очками финишировали третьими, а сербы с одним очком - последними, четвертыми.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей, а Швейцария встретится с Португалией.