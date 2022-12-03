«Мы гордимся быть уругвайцами»: Суарес попрощался с ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

«Очень больно прощаться с чемпионатом мира вот так, но мы спокойны в душе, так как мы делаем все, что возможно, для нашей страны. Мы гордимся быть уругвайцами, даже несмотря на то что нас не уважают. Благодарю каждого уругвайца, который поддерживал нас из любой части мира!», - написал форвард в своих соцсетях.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Уругвай обыграл Гану со счетом 2:0. В параллельной встрече Южная Корея нанесла поражение Португалии (2:1) и смогла занять второе место, благодаря большему количеству забитых мячей.