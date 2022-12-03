Фасснахт считает, что у сборной Швейцарии есть хорошие шансы обыграть Португалию на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Кристиан Фасснахт дал комментарий после победы своей команды над Сербией (3:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира‑2022.

«Мысли об 1/8 финала? Мы встречались с Португалией в Лиге наций. Непростой соперник, но я думаю, что если мы продолжим действовать как команда, то у нас определенно будут шансы добиться успеха», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Мурата Якина с шестью очками финишировала на втором месте турнирной таблицы квартета G и вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против Португалии. Встреча состоится 5 декабря в Лусаиле.

Подопечные Драгана Стойковича с одним очком остановились на четвертой позиции и покидают турнир.