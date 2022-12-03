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Якин о победе над Сербией: Мы сыграли отлично

Швейцария вышла в плей-офф ЧМ-2022.
03 декабря 2022 10:15
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу своей команды над Сербией в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2022.

«Мы очень хорошо начали игру, но потом было непросто. Однако команда смогла правильно отреагировать. Было много эмоций. Таков футбол. Ты радуешься, когда побеждаешь. Мы добились отличного результата. Португалия? Если мы сможем хорошо начать этот матч, и наша тактика сработает, все будет возможно.

С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные. После игры чувствуешь огромную пустоту, когда все вдруг заканчивается. Но это сказочная пустота», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев, которые смогли занять второе место в своей группе и выйти в плей-офф. В 1/8 финала команда Якина сыграет со сборной Португалии.

Сербы с одним очком замкнули турнирную таблицу квартета и покинули турнир.

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