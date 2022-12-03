Исмаили считает, что сборная Бразилии станет победителем ЧМ-2022

Защитник «Лилля» Исмаили поделился мнением о том, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В этом году Бразилия выиграет свой шестой чемпионат мира, я это чувствую или, по крайней мере, надеюсь», - приводит слова футболиста пресс-служба французского клуба.

Напомним, что накануне «пентакампеоны» с шестью очками финишировали на первой позиции турнирной таблицы группы G.

Таким образом, команда Тите пробилась в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против Южной Кореи. Встреча состоится 5 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.