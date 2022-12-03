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Куртуа извинился перед болельщиками за вылет Бельгии с ЧМ-2022

Команда не смогла выйти из группы.
03 декабря 2022 10:51
автор: Александр Шульгин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа принес извинения болельщикам «красных дьяволов» за вылет с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

«Мы хотим принести свои извинения всем болельщикам, которые находятся всегда рядом с нами. Мы можем только пообещать вам, что приложим всю нашу энергию для подготовки снова. Благодарю вас за вашу поддержку», - написал Куртуа в своих соцсетях.

Напомним, в заключительном матче группового этапа бельгийцы сыграли вничью с Хорватией (0:0) и заняли третье место в своей группе.

Четырьмя годами ранее в России бельгийцы стали бронзовыми призерами турнира.

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