Несколько футболистов сборной Нидерландов заразились гриппом перед матчем с США на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что несколько футболистов команды заразились гриппом перед матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против США.

«Я не собираюсь подробно об этом говорить, но когда такое случается в сборной - это вызывает беспокойство», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 3 декабря, в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Бразилии Вилтоном Сампайо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.