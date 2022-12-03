«Еще одно большое разочарование». Кроос - о вылете сборной Германии с ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборной Германии и Коста-Рикой (4:2). Немецкой команде не хватило этой победы для выхода в плей-офф мирового первенства.

«Я переживал, словно сам являюсь игроком команды. Это было еще одно большое разочарование. У нас нет хорошо подготовленных и сильных первых одиннадцати», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.