Нападающим «Реала» Асенсио интересуются сразу три клуба

Нападающим мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио интересуются сразу три команды, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, к 26-летнему футболисту проявили интерес английский «Арсенал» и итальянские «Милан» и «Ювентус». О факте переговоров ничего не сообщается, однако есть основания думать, что Асенсио может сменить свой клуб уже этой зимой, не дожидаясь окончания контракта с «Реалом».

Контракт с королевским клубом у Асенсио рассчитан до лета 2023 года.

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. В нынешнем сезоне сыграл в девяти матчах Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.