Месси и Мбаппе попали в символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2022

Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Таким образом, в состав попали нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого два гола и одна результативная передача, а также форвард национальной команды Франции Киллиан Мбаппе, отличившийся тремя забитыми мячами и одним ассистом.
Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 8.2)
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, 7.5), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун, 7.7), Гарри Магуайр (Англия, 7.4), Тео Эрнандес (Франция, 8.0).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия, 8.4), Френки де Йонг (Нидерланды, 7.7), Каземиро (Бразилия, 7.9).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 7.8), Лионель Месси (Аргентина, 7.9), Антуан Гризманн (Франция, 7.7).
Напомним, что сегодня, 3 декабря, стартует 1/8 финала мирового первенства. Сборная Нидерландов сыграет с США, а национальной команде Аргентины будет противостоять Австралия.