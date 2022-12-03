Дешам заявил, что Франция не будет заострять внимание на Левандовски в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Польши отметил игру нападающего соперника Роберта Левандовски.

«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он использует малейший шанс, но мы не собираемся заострять на нем внимание», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Венесуэлы Хесусом Валенсуэлой. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.