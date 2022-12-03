«Тревожный сигнал». Дани Алвес - о поражении от сборной Камеруна на ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес дал комментарий после поражение своей команды от Камеруна в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это тревожный сигнал. Легких соперников не бывает. Вот урок, который мы должны извлечь, нужно оставаться включенным на протяжении всей игры», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Бразилия набрала шесть очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Вместе с ней выступление продолжит команда Швейцарии, обыгравшая Сербию (3:2) и набравшая такое же количнство очков.

Камерунцы с четырьмя очками финишировали третьими, а сербы с одним очком - последними, четвертыми.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей, а Швейцария встретится с Португалией.