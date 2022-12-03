Гризманн - перед матчем с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022: Ничто никому не гарантировано

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Польши.

«Ничто никому не гарантировано, нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Венесуэлы Хесусом Валенсуэлой. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.