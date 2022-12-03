Футболистка ЦСКА Петрова стала лучшим игроком Суперлиги в 2022 году

Российский футбольный союз определил лучших игроков в женской Суперлиге, которая завершила свой сезон 2022 года, сообщается на сайте РФС.
В символическую сборную вошли: Юлия Гриченко («Зенит», вратарь), Мария Галай («Локомотив»), Невена Дамьянович (ЦСКА), Анна Беломытцева («Локомотив»), Александра Лазаревич («Зенит»), Габриэль Абуди Онгене (ЦСКА), Анастасия Поздеева («Зенит»), Татьяна Петрова (ЦСКА), Екатерина Пантюхина («Зенит»), Нелли Коровкина («Локомотив»), Ана Диаш («Зенит»).
Лучшим бомбардиром турнира стала нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина, забившая 17 мячей.
А лучшим игроком Суперлиги стала Татьяна Петрова из ЦСКА.
Напомним, что Суперлигу, в розыгрыше которой приняли участие 10 команд, выиграл санкт-петербургский «Зенит», на втором месте – ЦСКА, замкнул тройку лучших столичный «Локомотив».