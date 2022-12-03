Габриэл Жезус и Алекс Теллес из-за травм больше не сыграют на ЧМ-2022

Нападающий Габриэл Жезус и защитник Алекс Теллес, представляющие сборную Бразилии, больше не смогут выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что в результате медицинского обследования у обоих игроков были диагностированы травмы правого колена.

Напомним, что «пентакампеоны» с шестью очками финишировали на первом месте группы G и пробились в 1/8 финала мирового первенства, где сыграют против национальной команды Южной Кореи. Встреча состоится 5 декабря на стадионе «974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.