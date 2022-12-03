Гакпо и Депай выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с США

Сборные Нидерландов и США объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Нидерландов: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Классен, Гакпо, Депай.

Сборная США: Тернер, Робинсон, Рим, Циммерман, Дест, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Феррейра, Веа.

Судить первую игру 1/8 финала на чемпионате будет бразильская бригада судей во главе с Уилтоном Сампаио. Ему будут помогать Бруно Боскилия и Бруно Пирес.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.