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Гакпо и Депай выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с США

Команды назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала чемпионата мира.
03 декабря 2022 17:06
автор: Александр Евграфов

Сборные Нидерландов и США объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Нидерландов: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Классен, Гакпо, Депай.

Сборная США: Тернер, Робинсон, Рим, Циммерман, Дест, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Феррейра, Веа.

Судить первую игру 1/8 финала на чемпионате будет бразильская бригада судей во главе с Уилтоном Сампаио. Ему будут помогать Бруно Боскилия и Бруно Пирес.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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