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Организм Пеле не реагирует на химиотерапию

Трехкратный чемпион мира продолжает оставаться под наблюдением врачей и получает паллиативную помощь.
03 декабря 2022 17:06
автор: Александр Евграфов

Трехкратный чемпион мира Пеле получает паллиативную помощь, поскольку его организм перестал реагировать на химиотерапию, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, врачи приостановили применение химиотерапии, поскольку она не приносит должного эффекта. В сентябре 2021 года 82-летний бывший футболист перенес операцию в связи с раком толстой кишки. Пеле был госпитализирован 29 ноября в больницу в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что ему диагностировали также респираторную инфекцию. Однако на своей странице в социальной сети бразилец сообщил, что находится на плановом ежемесячном обследовании.

СМИ также сообщали, что у Пеле развились отеки по всему телу, выявлена сердечная недостаточность и спутанность сознания.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1978), автором 1279 голов в карьере. Он был признан Международной ассоциацией футбола лучшим футболистом XX века.

источник: «Советский спорт»
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