World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Определены даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России

Игры состоятся в конце февраля-начале марта 2023 года.
03 декабря 2022 17:43
автор: Александр Евграфов

Определились даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России, сообщает Telegram-канал турнира.

Первые игры четвертьфинальной стадии пути РПЛ состоятся 21-23 февраля, ответные 28 февраля – 2 марта. Пары пути РПЛ сложились следующим образом:

«Спартак» - «Локомотив»

«Крылья Советов» - «Динамо»

«Ростов» - «Урал»

ЦСКА – «Краснодар»

Проигравшие команды по итогам двух встреч отправятся в путь регионов, на второй четвертьфинальный этап.

Игры 1/4 финала Пути регионов состоятся 25-27 февраля. Здесь этап проходит в один матч. Победители встретятся на втором этапе 1/4 финала с проигравшими командами из пути РПЛ.

Четвертьфинальные пары пути регионов сформировались следующим образом

«Уфа» – «Ахмат»

«Акрон» – «Торпедо»

«Волга» – «Зенит»

«Звезда» – «Пари НН».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сборная Нидерландов выигрывает после первого тайма у США в матче 1/8 финала чемпионата мира
Двумя голевыми передачами отметился Дензел Думфрис.
03.12.2022 18:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Венеция» одержала вторую победу подряд под руководством Ваноли
Команда под руководством экс-тренера «Спартака» занимает 17-е место в Серии В.
03.12.2022 18:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Депай открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной США
Это первый гол нападающего в Катаре и 43-й за национальную сборную
03.12.2022 18:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Определены даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России
Игры состоятся в конце февраля-начале марта 2023 года.
03.12.2022 17:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гакпо и Депай выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с США
Команды назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала чемпионата мира.
03.12.2022 17:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Организм Пеле не реагирует на химиотерапию
Трехкратный чемпион мира продолжает оставаться под наблюдением врачей и получает паллиативную помощь.
03.12.2022 17:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России
Определились все четвертьфинальные пары турнира.
03.12.2022 17:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» сыграет в плей-офф Кубка России против «Волги» в Ульяновске
Российский футбольный союз провел жеребьевку нижней части плей-офф.
03.12.2022 16:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспор»
Украинский футболист выступал за турецкий клуб с июля 2022 года.
03.12.2022 15:39
Футбол
«Сборище воров!» Хименес раскритиковал судей после матча против Ганы на ЧМ-2022
По мнению футболиста, арбитр не назначил явный пенальти.
03.12.2022 15:22
Футбол
Франция – Польша, Англия – Сенегал: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 04.12.2022
4 декабря на катарские поля выйдут три выдающихся бомбардира современности: Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Гарри Кейн. «Плеймейкер» анонсирует игры 1/8 финала с участием двух фаворитов чемпионата мира.
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
«Спартак» получил «Локомотив», «Зенит» отправится на Волгу. Итоги жеребьевки Кубка России
В Москве прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка страны, который в этом сезоне проводится по новой схеме - с верхней и нижней сетками плей-офф.
«Догнать «Зенит» реально, у бразильцев есть чему поучиться». Павел Мелешин — о «Спартаке» и чемпионате мира
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин поделился впечатлениями от ЧМ-2022 и ожиданиями от Кубка России и весенней части РПЛ.
«Голландцы победят 2:1, аргентинцы — в 1-2 мяча». Прогнозы Колыванова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от первых двух матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.
Лайк за отставку. Почему Знарок покинул «Ак Барс» после победы
Олег Знарок все же подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса», куда он пришел летом с целью выиграть Кубок Гагарина.
Абубакар повторил «рекорд» Зидана-2006! Главные цифры ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги 3-го тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре.
Цыганский Король усыпит Войну на «Хотспуре»! Расклад и ставки на бой Фьюри — Чисора
В ночь на 4 декабря в Лондоне пройдет знаковый вечер профессионального бокса, главным событием которого станет защита Тайсоном Фьюри титула WBC в тяжелом весе против Дерека Чисоры. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Абубакар «распечатал» Бразилию! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Сербия не сдюжила, Камерун хлопнул дверью! Как завершился групповой этап ЧМ-2022
Швейцария добилась волевой победы над Сербией (3:2) и вышла в плей-офф вместе с Бразилией, которая сохранила первое место в группе G чемпионата мира даже после поражения от Камеруна (0:1). Так определились все пары 1/8 финала.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика