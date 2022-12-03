Определены даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России

«Догнать «Зенит» реально, у бразильцев есть чему поучиться». Павел Мелешин — о «Спартаке» и чемпионате мира

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин поделился впечатлениями от ЧМ-2022 и ожиданиями от Кубка России и весенней части РПЛ.