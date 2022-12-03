Определены даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России

Определились даты проведения четвертьфинальных матчей ФОНБЕТ Кубка России, сообщает Telegram-канал турнира.
Первые игры четвертьфинальной стадии пути РПЛ состоятся 21-23 февраля, ответные 28 февраля – 2 марта. Пары пути РПЛ сложились следующим образом:
«Спартак» - «Локомотив»
«Крылья Советов» - «Динамо»
«Ростов» - «Урал»
ЦСКА – «Краснодар»
Проигравшие команды по итогам двух встреч отправятся в путь регионов, на второй четвертьфинальный этап.
Игры 1/4 финала Пути регионов состоятся 25-27 февраля. Здесь этап проходит в один матч. Победители встретятся на втором этапе 1/4 финала с проигравшими командами из пути РПЛ.
Четвертьфинальные пары пути регионов сформировались следующим образом
«Уфа» – «Ахмат»
«Акрон» – «Торпедо»
«Волга» – «Зенит»
«Звезда» – «Пари НН».