Сборная Нидерландов выигрывает после первого тайма у США в матче 1/8 финала чемпионата мира

Завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Нидерландов и США. Подопечные Луи ван Гала обыгрывают своего соперника – 2-0.

Счет открыл на 10-й минуте Мемфис Депай после паса Дензела Думфриса. Это его первый гол на чемпионате мира в Катаре и 43-й за национальную сборную.

В компенсированное время первого тайма преимущество нидерландской команды удвоил Дейли Блинд после голевой передачи того же Думфриса.

Сборная Нидерландов меньше владела мячом (37-63%), но больше била по воротам (5-3), в створ ворот обе команды попали по два раза.

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с победителем игры между сборными Аргентины и Австралии, которая начнется в субботу в 22:00 по московскому времени.