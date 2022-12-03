Сборная Нидерландов обыграла США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира

Сборная Нидерландов победила команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счетом 3:1.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи. После паса Дензела Думфриса точно пробил Мемфис Депай.

В компенсированное время первого тайма преимущество нидерландской команды удвоил Дейли Блинд после голевой передачи Думфриса.

Во втором тайме команды обменялись острыми атаками. На 76-й минуте отставание американцев сократил Хаджи Райт, забивший гол, после передачи Кристиана Пулишича.

А на 81-й минуте гол на свой счет записал и сам Думфрис, забивший с передачи Блинда.

Американцы больше владели мячом в матче (42-58) и больше били по воротам (16-12). Обе команды нанесли по шесть ударов в створ ворот.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем игры между сборными Аргентины и Австралии, которая начнется в субботу в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала

Нидерланды – США – 3:1 (2:0)

Голы: Депай, 10; Блинд, 45+1; Думфрис, 81 – Райт, 76