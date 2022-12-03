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ФИФА вновь хочет поменять правила проведения чемпионата мира

Предложен новый план разделения команд на группы.
03 декабря 2022 19:51
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола рассматривает возможность изменений в порядок проведения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, в ФИФА рассмотрят предложение по разделению команд участниц на 12 групп по четыре в каждой. В следующий круг выйдут по две команды, занявшие первые два места плюс восемь лучших среди занявших третьи места.

Ранее сообщалось, что 48 команд-участниц (в чемпионате 2022 года участвуют 32 команды) будут разделены на 16 групп по три в каждой. Также рассматривался вопрос о введении серии пенальти в игры группового этапа и начислении дополнительного очка команде, победившей в них.

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