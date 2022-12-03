Дюмфрис стал первым игроком на ЧМ в Катаре, оформившим три результативных действия в одном матче 

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Отметим, что защитник нидерландской сборной Дензел Дюмфрис стал лучшим игроком встречи, отметившись голом и двумя результативными передачами.
Таким образом, 26-летний футболист «Интера» стал первым игроком на текущем мундиале, который сделал три результативных действия в одном матче.
Добавим, что Дюмфрис вошел в историю как первый защитник, который за один матч забил гол и отдал два ассиста на этапе плеф-офф чемпионатов мира.