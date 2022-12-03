«Барселона» планирует купить защитника сборной Бельгии Менье 

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что бельгийский игрок не против своего перехода в каталонский клуб.

Как утверждает источник, помимо сине-гранатовых за 31-летним футболистом следят команды Серии А и АПЛ. Сам игрок желает перебраться в Испанию.

Добавим, что Менье выступает за дортмундскую «Боруссию» с июля 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Рыночная стоимость оценивается в шесть с половиной миллионов евро.