World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» желает продлить аренду Ромелу Лукаку 

Текущее арендное соглашение бельгийца рассчитано до июня 2023 года.
03 декабря 2022 20:43
автор: Глеб Шевяков

«Интер» находится в переговорах с «Челси» с целью продлить арендное соглашение нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что 29-летний форвард был арендован у лондонцев в июле 2022 года.

По информации источника, команде Грэма Поттера не нужен бельгийский игрок, поэтому руководство «пенсионеров» заинтересовано в продаже футболиста, но из-за низкого спроса речь идет только об аренде миланским клубом.

Добавим, что по ходу сезона в чемпионате Италии Лукаку получил травму и выбыл из строя на продолжительный срок. В текущем сезоне за «Интер» он провел пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Это интересно:
Ибрагимович полностью восстановился после травмы и приступит к тренировкам на следующей неделе
Швед пропустил семь месяцев и не играл в текущем сезоне.
03.12.2022 21:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ван Гал назвал слабое место сборной Нидерландов на ЧМ-2022
Нидерландская команда обыграла сборную США со счетом 3:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
03.12.2022 21:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч между сборными Аргентины и Австралии станет 1000-м в карьере Месси
Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между национальными командами состоится 3 декабря, в 22:00 мск.
03.12.2022 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пети считает, что Англия боится Мбаппе
Команда Гарета Саутгейта может встретиться с французами уже в 1/4 финала ЧМ-2022.
03.12.2022 21:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Артета хочет видеть Асенсио в «Арсенале» 
Текущее соглашение испанца с «Реалом» истекает в 2023 году.
03.12.2022 21:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Аргентина и Австралия назвали стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Победитель пары в четвертьфинале сыграет с Нидерландами.
03.12.2022 21:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Берхалтер разочарован поражением сборной США от Нидерландов в матче ЧМ-2022
Встреча между национальными командами завершилась со счетом 3:1 в пользу европейцев.
03.12.2022 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды - США
Команда Луи ван Галя вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.
03.12.2022 20:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Интер» желает продлить аренду Ромелу Лукаку 
Текущее арендное соглашение бельгийца рассчитано до июня 2023 года.
03.12.2022 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» планирует купить защитника сборной Бельгии Менье 
Игроком дортмундской «Боруссии» также интересуются команды из Англии и Италии.
03.12.2022 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«У Месси семь «Золотых мячей». Нужен восьмой!» Иван Игнатьев — о «Локомотиве» и ЧМ-2022
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал «Плеймейкеру» о приходе в клуб Михаила Галактионова, своих планах на отпуск и симпатиях на чемпионате мира в Катаре.
Ван Гал — непобедим? Как Нидерланды раскатали США и первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022
Голландцы победили американцев (3:1) и в 1/8 финала чемпионата мира, а их главный тренер Луи ван Гал продлил свою беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей.
«Польша вышла из группы — и у нас получилось бы». Сутормин — о «Зените», сборной России и ЧМ-2022
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед жеребьевкой плей-офф Кубка России рассказал «Плеймейкеру» о своих симпатиях на проходящем в Катаре чемпионате мира, вспомнил недавнюю драку со «Спартаком» и порассуждал на тем ухода нашего футбола в Азию.
Ждем полуфинал Валиева — Акатьева? Как в Питере начался чемпионат России по прыжкам
Стартовал первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. В субботу в Санкт-Петербурге состоялись квалификационные раунды и определилась воскресная сетка плей-офф.
Франция – Польша, Англия – Сенегал: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 04.12.2022
4 декабря на катарские поля выйдут три выдающихся бомбардира современности: Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Гарри Кейн. «Плеймейкер» анонсирует игры 1/8 финала с участием двух фаворитов чемпионата мира.
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
«Спартак» получил «Локомотив», «Зенит» отправится на Волгу. Итоги жеребьевки Кубка России
В Москве прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка страны, который в этом сезоне проводится по новой схеме - с верхней и нижней сетками плей-офф.
«Догнать «Зенит» реально, у бразильцев есть чему поучиться». Павел Мелешин — о «Спартаке» и чемпионате мира
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин поделился впечатлениями от ЧМ-2022 и ожиданиями от Кубка России и весенней части РПЛ.
«Голландцы победят 2:1, аргентинцы — в 1-2 мяча». Прогнозы Колыванова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от первых двух матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.
Лайк за отставку. Почему Знарок покинул «Ак Барс» после победы
Олег Знарок все же подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса», куда он пришел летом с целью выиграть Кубок Гагарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика