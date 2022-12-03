«Интер» желает продлить аренду Ромелу Лукаку 

«Интер» находится в переговорах с «Челси» с целью продлить арендное соглашение нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что 29-летний форвард был арендован у лондонцев в июле 2022 года.

По информации источника, команде Грэма Поттера не нужен бельгийский игрок, поэтому руководство «пенсионеров» заинтересовано в продаже футболиста, но из-за низкого спроса речь идет только об аренде миланским клубом.

Добавим, что по ходу сезона в чемпионате Италии Лукаку получил травму и выбыл из строя на продолжительный срок. В текущем сезоне за «Интер» он провел пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.