Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды - США

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022, в котором его команда обыграла США (3:1).

Футболист забил сам и отдал две результативные передачи партнерам.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи. После паса Дюмфриса точно пробил Мемфис Депай. В компенсированное время первого тайма преимущество нидерландской команды удвоил Дейли Блинд после голевой передачи Дюмфриса.

Во втором тайме команды обменялись острыми атаками. На 76-й минуте отставание американцев сократил Хаджи Райт, забивший гол, после передачи Кристиана Пулишича. А на 81-й минуте гол на свой счет записал и сам Думфрис, забивший с передачи Блинда.

Американцы больше владели мячом в матче (42-58) и больше били по воротам (16-12). Обе команды нанесли по шесть ударов в створ ворот.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем игры между сборными Аргентины и Австралии, которая начнется в субботу в 22:00 по московскому времени.