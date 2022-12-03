Берхалтер разочарован поражением сборной США от Нидерландов в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Нидерландов (1:3).

Отметим, что единственный гол в составе американской сборной забил нападающий Хаджи Райт на 76-й минуте.

«С этим сложно смириться, у нас отличная сплоченная команда, но, к сожалению, мы не справились. Ребята отдали все силы и я чувствую, насколько они сплотились за последнее время. Очень горжусь этой командой, но разочарован поражением от Нидерландов», – приводит слова Берхалтера британская пресса.

Добавим, что сборная США пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022, заняв второе место в группе B (5 очков). На групповом этапе подопечные Берхалтера сыграли вничью со сборными Уэльса и Англии, и обыграли Иран.