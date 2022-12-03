Пети считает, что Англия боится Мбаппе

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что в Англии боятся форварда французов Килиана Мбаппе.

«Чтобы дать вам представление о масштабах страха, который Килиан Мбаппе вселяет в своих бывших и будущих противников… Последние два дня английские СМИ говорят о том, что Кайлу Уокеру, возможно, не стоит играть с Сенегалом, ведь тогда он может встретиться с Мбаппе, будучи свежим», - приводит слова Пети зарубежная пресса.

Напомним, в 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Франции и Польши.