Матч между сборными Аргентины и Австралии станет 1000-м в карьере Месси

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси проведет свой 1000-й матч в карьере, выйдя в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии. Об этом сообщает индийская пресса.

Отмечается, что встреча между национальными командами состоится в субботу, 3 декабря. Начало – 22:00 мск.

Сообщается, что значительный этап карьеры аргентинца прошел в Испании, пока он выступал в футболке «Барселоны». За каталонский клуб он отыграл 778 матчей. В составе «ПСЖ» на его счету 53 проведенных встреч. За национальную команду Аргентины он выходил на поле 168 раз.

Таким образом, матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Австралии станет для Месси 169-м в составе национальной команды и 1000-м в карьере.